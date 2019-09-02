شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش نشاط الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو انكمش للشهر السابع فى أغسطس فى الوقت الذى تسبب فيه استمرار انخفاض الطلب فى انحسار التفاؤل، مما يعزز على الأرجح توقعات بإقدام البنك المركزى الأوروبى على تيسير السياسة النقدية الأسبوع القادم.

وقدم صانعو السياسات بالبنك المركزى الأوروبى فى اجتماعهم فى يوليو تموز ما يرقى لتعهد بتيسير السياسة النقدية مع تدهور آفاق نمو التكتل. وتسبب تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين فى تعزيز المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمى.

وسجل مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديرى المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية فى القراءة النهائية لشهر أغسطس 47.0 ما يماثل القراءة الأولية لكنه يقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

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وبينما تمثل قراءة أغسطس تحسنا مقارنة مع القراءة المسجلة فى يوليو تموز البالغة 46.5، فإن القراءة فى ذلك الشهر كانت الأدنى منذ ديسمبر 2012.

وارتفع مؤشر يقيس الإنتاج، ويدخل ضمن مؤشر مديرى المشتريات المجمع الذى من المقرر صدوره يوم الأربعاء ويُنظر إليه على أنه مقياس جيد لمتانة الاقتصاد، إلى 47.9 من 46.9 لكنه يظل أيضا للشهر السابع دون مستوى التعادل عند خمسين نقطة.

وتراجع مؤشر الإنتاج فى المستقبل، والذى يقيس التفاؤل على مدى فترة الاثنى عشر شهرا القادمة، إلى 50.6 من 52.6 وهى أدنى قراءة منذ نوفمبر تشرين الثانى 2012. ومما يُضاف إلى الصورة السلبية، خفض المصانع التوظيف للشهر الرابع.