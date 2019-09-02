تعرف على أكبر 10 شركات كويتية تستثمر 13 مليار جنيه فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك الكويت استثمارات كبيرة فى مصر فى العديد من المجالات فى ظل العلاقة القوية التى تربط البلدين وبمناسبة الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة الكويت ولقاء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، تعرف على أكبر 10 شركات كويتية مستثمرة فى مصر وتبلغ استثماراتها نحو 13 مليار جنيه.

1 – السخنة للتكرير والبتروكيماويات، رأس مالها 1.7 مليار جنيه، تأسست عام 2007 .

2 – شركة موج للطاقة، رأس مالها 1.7 مليار جنيه، تأسست عام 2006 متخصصة فى التنقيب عن البترول.

3 – البنك الاهلى الكويتى، رأس المال 1.6 مليار جنيه، تأسس 1978.

4 – بنك الكويت الوطنى مصر، برأس مال 1.5 مليار جنيه تأسس 1980 .

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5 – القابضة المصرية الكيوتية راس المال 1.2 مليار جنيه تأسست 1997

6 – مرسى العقارية، رأس المال 1.1 مليار جنيه ،تأسست 2007 للاستثمار السياحى والعقارى.

7 - إعمار للصناعة، رأس المال مليار جنيه، تأسست 2018 مختصة بصناعة الاسمنت وتشغيل المصانع.

8 - اكويتى القابضة للاستثمار، رأس المال مليار جنيه تأسست 2011 تعمل فى الخدمات والإنشاءات.

9 – ايماك للأملاح والمعادن، رأس المال مليار جنيه تأسست 2005 تعمل فى انشطة متعددة.

10 – مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروبات، رأس المال مليار جنيه تأسست 1998 متخصصة فى الصناعات الغذائية.