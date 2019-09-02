شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن معرض IFA ببرلين.. فى 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فعاليات معرض ايفا IFA ببرلين احد اعرق المعارض الدولية فى قارة اوروبا، وذلك فى 6 من سبتمبر وحتى 11 سبتمبر، بمشاركة العديد من الشركات الكبرا المتخصصة فى صناعة الالكترونيات وسط توقعات بمشاركة ما يقرب من 300 الف ذائر، ويعد المعرض من بين 3 معارض كبرى فى العالم الى جانب MWC فى اسبانيا و معرض لاس فيجاس بالولايات المتحدة.

ويقدم الخليج 365 كل ما تحتاج لمعرفته عن معرض ايفا خلال السطور التالية:

يعد معرض IFA فى برلين من اقدم المعارض الصناعية فى المانيا وهو معرض متخصص بالتكنولوجيا الاستهلاكية والترفيهية، وتشارك فيه العديد من كبرى الشركات بالعالم مثل ابل وسامسونح وهواوى وتشويبا و ال جي وانتل وسونى وغيرها من الشركات.

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ومعرض ايفا من أقدم المعارض العالمية حيث بدا عام 1924 في مدينة برلين، وكان مختصاً بتقنيات الراديو وكان يعرف باسم معرض راديو برلين - وكان يقام بشكل سنوى.

وانطلقت العديد من التقنيات والابتكارات العالمية لأول مرة من خلال من خلال المعرض على مدى تاريخه، منها الأقراص المدمجة والتلفاز الملون وأول جهاز راديو مخصص للسيارات.

منذ تأسيس المعرض حتى الآن تم إضافة مختلف أنواع التكنولوجيا المنزليه والاستهلاكية إلى المعرض.

تعرض المعرض للتوقف لمدة 10 سنوات ما بين الأعوام 1940 - 1949 ثم عاد في عام 1950 ليقام بشكل دوري كل عامين حتي عام 2005 ومنذ ذلك الوقت أصبح حدثا سنويا مرة أخرى ليقام بشكل مستمر فى شهر سبتمبر من كل عام فى برلين.