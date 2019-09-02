شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات دبى الوطنى يسجل ذروة 12 عاما، ويقود دبى للارتفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت بورصة دبى بقوة، اليوم الاثنين، مسجلة أكبر مكسب ليوم واحد فى ثلاثة أعوام ونصف، بدعم من بنك الإمارات دبى الوطنى، أكبر بنوك الإمارة، الذي ارتفع سهمه لأعلى مستوياته في 12 عاما.

وقفز مؤشر سوق دبى، أحد أسوأ البورصات الخليجية أداء في أغسطس، 4.8 بالمئة، مسجلا أكبر مكسب له أثناء الجلسة منذ يناير 2016، مدعوما بصعود الإمارات دبى الوطنى 14.9 بالمئة.

وسجل السهم أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2007، بعدما رفع البنك الحد الأقصى للملكية الأجنبية فى أسهمه إلى 20 بالمئة من خمسة بالمئة بأثر فورى.

أعلن البنك أيضا عن اعتزامه زيادة الحد إلى 40 بالمئة فى المستقبل بعد الحصول على موافقة المساهمين والسلطات المختصة.

وقال فراجيش بهانداري كبير مديرى المحافظ لدى المال كابيتال "نتوقع استجابة قوية في سهم الإمارات دبى الوطنى اليوم وفى الأيام القليلة القادمة.

"فى الحقيقة، نعتقد أن ذلك قد يوقد شرارة صعود لجميع الأسهم الإماراتية، وبصفة خاصة أسهم البنوك، حيث توجد قيود على الملكية الأجنبية. وسينجم عن ذلك أيضا ارتفاع أحجام التداول بشكل عام وقد تبلى السوق بلاء حسنا فى الفترة المتبقية من العام".

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.2 بالمئة، ملامسا أعلى مستوياته منذ منتصف أبريل، مع صعود سهم البنك التجارى الدولى، أكبر بنك مدرج في مصر، 2.4 بالمئة، بينما زاد سهم السويدى إليكتريك 5.8 بالمئة.

كانت السويدى وقعت يوم الخميس عقدا بقيمة 327 مليون جنيه مصري (19.79 مليون دولار) مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأغلق سهم القابضة المصرية الكويتية مرتفعا ثلاثة بالمئة في أعقاب إشعار عن امتياز وحدة في حقل غاز بشمال سيناء.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.7 بالمئة، لتتوقف خسائر استمرت ثلاثة أيام، مع صعود سهم مصرف الراجحي 1.5 بالمئة وسهم بنك ساب 2.3 بالمئة.

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وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبى 0.7 بالمئة، معوضا بعض خسائره من الجلسة السابقة، مع صعود سهم اتصالات 1.9 بالمئة وسهم بنك أبوظبي التجارى 4.3 بالمئة.

وأغلق مؤشر بورصة قطر مرتفعا 0.2 بالمئة، مع صعود سهم بنك قطر الدولى الإسلامى 3.3 بالمئة وسهم بنك الدوحة 4.6 بالمئة.

وفيما يلى مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. زاد المؤشر 0.7 بالمئة إلى 7971 نقطة.

أبوظبى.. ارتفع المؤشر 0.7 بالمئة إلى 5156 نقطة.

دبى.. قفز المؤشر 4.8 بالمئة إلى 2890 نقطة.

قطر.. صعد المؤشر 0.2 بالمئة إلى 10274 نقطة.

مصر.. زاد المؤشر 1.2 بالمئة إلى 15110 نقطة.

البحرين.. ارتفع المؤشر 0.5 بالمئة إلى 1541 نقطة.

الكويت.. تراجع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 6551 نقطة.