عاجل.. تعيين رئيس جديد لمجلس إدارة “أرامكو” خلفًا لـ”الفالح” 

جدة - عمرو شويل أكد مصدر سعودي، اليوم الإثنين، أنه تم تعيين “رئيس صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، رئيسًا لمجلس إدارة شركة أرامكو، خلفا لوزير الطاقة المهندس خالد الفالح.

وحسب ما أضافه المصدر لـ”بلومبرج”، فإن تعيين “الرميان” لرئاسة “أرامكو”، يأتي ضمن استعدادات المملكة لطرح جزء من أسهم أرامكو للاكتتاب، مشيرًا إلى أن التعيين يهدف أيضًا إلى فصل وزارة الطاقة عن الشركة وتجنب أي تضارب في المصالح.

يشار إلى أن خالد الفالح، شغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ عام 2015 قبل توليه وزارة الطاقة عام 2016