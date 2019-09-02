شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: السعودية تعين رئيس الصندوق السيادى رئيسا لأرامكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت بلومبرج، اليوم الاثنين، نقلا عن مسؤول سعودى لم تسمه أن السعودية عينت ياسر الرميان، رئيس صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادى للمملكة، رئيسا لمجلس إدارة شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو، ليحل محل وزير الطاقة خالد الفالح.

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