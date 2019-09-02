شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالقابضة للقطن: غزل المحلة على رأس الشركات التى سيتم تطويرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج أن شركة مصر للغزل وتالنسيج بالمحلة الكبرى" غزل المحلة" على رأس الشركات التى سيتم تطويرها بعد دمج شركة النصر للصباغة فيها ليمثلان كيانا واحدا. ويتم تنفيذ خطة "وارنر" للتطوير بتكلفة تصل لنحو 21 مليار جنيه . أضاف المصدر لـ"الخليج 365" أن التركيز على المحلة يرجع إلى انخفاض مبيعات الشركة السنوية لنحو مليار جنيه فقط، بجانب بلوغ خسائرها السنوية نحو 672.1 مليون جنيه، لترتفع بذلك خسائر الشركة المرحلة لنحو 4.7 مليار جنيه. وتعانى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة من ضعف التسويق وفقدان عملاء فى الخارج فى ظل المنافسة الدولية الكبيرة بجانب وجود مخزونات تقدر بنحو200 مليون جنيه بحاجة إلى تصريف . Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بالقابضة للقطن: غزل المحلة على رأس الشركات التى سيتم تطويرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.