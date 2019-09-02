شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة الاقتصادية بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك دولة الامارات العربية المتحدة فى أعمال اللجنة الاقتصادية العربية التابعة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى، التي بدأت اليوم بمقر الامانة العامة للجامعة العربية وذلك للتحضير لدورته الوزارية المقررة الخميس بالقاهرة.

ووفقا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات، ترأس وفد الدولة محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد وضم الوفد احمد بن سليمان بإدارة الاتفاقيات الاقتصادية واللجان المشتركة بوزارة الاقتصاد.

تناقش اللجنة على مدى يومين الملف الاقتصادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية المقبلة في دورتها 31 والتي تعقد فى مارس المقبل، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات الدورة 103 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى ونشاط الامانة العامة فيما بين دورتى المجلس 103 و104 فى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية .

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كما تناقش اللجنة تقريرا حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية فى دورتها الرابعة والتى عقدت فى بيروت يناير الماضى.

وتبحث اللجنة الاقتصادية متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الافريقية فى دورتها الرابعة التي عقدت فى مالابو بغينيا الاستوائية والاعداد للقمة الخامسة الى جانب متابعة تنفيذ اعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول امريكا الجنوبية التى عقدت فى الرياض نوفمبر 2015.

وتناقش اللجنة محور أعمال الدورة : منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربى الى جانب مناقشة بندا حول الاستثمار فى الدول العربية .

كما تناقش اللجنة الاقتصادية عددا من البنود الدورية المتعلقة بدعم الاقتصاد الفلسطينى والتقرير الاقتصادي العربى الموحد لعام 2019 والخطاب العربى الموحد للاجتماع السنوى المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2019 وتقرير الامن الغذائى العربى لعام 2018 الى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومناقشة تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان.