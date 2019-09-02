شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات جازبروم الروسية من الغاز تنخفض 4.5% في يناير- أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة الغاز الروسية جازبروم المملوكة للدولة اليوم الاثنين إن صادراتها من الغاز الطبيعي خارج الاتحاد السوفيتى السابق انخفضت بنسبة 4.5% في الفترة من يناير إلى أغسطس لتصل إلى 127.3 مليار متر مكعب.

وأضافت الشركة أن إنتاجها من الغاز الطبيعى في الفترة نفسها زاد 1.7 % إلى 331 مليار متر مكعب.

وفي يوم الخميس الماضى، أقرت جازبروم للمرة الأولى بأن صادراتها من الغاز إلى أوروبا، وكذلك أسعارها، ستنخفض في 2019 في أعقاب أحجام قياسية مرتفعة سجلتها العام الماضى.