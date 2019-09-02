شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض قيمة واردات الأردن من النفط ومشتقاته 21% في النصف الأول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت بيانات الإحصاءات العامة الأردنية اليوم الاثنين، أن قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته انخفضت 20.8%على أساس سنوى في النصف الأول من العام الحالى لتصل إلى 1.131 مليار دينار (1.59 مليار دولار).
وكانت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته قد بلغت فى نهاية يونيو 2018 نحو 1.428 مليار دينار.
ويستورد الأردن أكثر من 95% من احتياجاته من الطاقة.
كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض قيمة واردات الأردن من النفط ومشتقاته 21% في النصف الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.