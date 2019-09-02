شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض قيمة واردات الأردن من النفط ومشتقاته 21% في النصف الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت بيانات الإحصاءات العامة الأردنية اليوم الاثنين، أن قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته انخفضت 20.8%على أساس سنوى في النصف الأول من العام الحالى لتصل إلى 1.131 مليار دينار (1.59 مليار دولار).

وكانت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته قد بلغت فى نهاية يونيو 2018 نحو 1.428 مليار دينار.

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ويستورد الأردن أكثر من 95% من احتياجاته من الطاقة.