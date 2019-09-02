شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش طفيف في نشاط المصانع التركية في أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح للشركات اليوم الاثنين أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تركيا انكمش في أغسطس للشهر السابع عشر على التوالي لكن التراجع كان الأقل حدة في أكثر من عام، مما ينبئ بأن الشركات ربما قد تكون مقبلة على عودة للنمو بعد الركود.

وقالت لجنة من غرفة صناعة اسطنبول وآي.إتش.إس ماركت إن مؤشر مديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية ارتفع إلى 48 الشهر الماضي من 46.7 في يوليو، لكنه لا يزال دون مستوى خمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

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وهذا أفضل أداء لتركيا منذ يوليو 2018 ويمثل تحسنا طفيفا من القراءة المسجلة في يونيو من العام الجاري، مما يعكس تحسنات في الطلبيات الجديدة وطلب المستهلكين الذي أدى إلى بعض التوظيف.

وقالت اللجنة إن المصانع التركية تبدو أقرب لنقطة الاستقرار، مما يشي بانحسار آثار أزمة العملة التي حدثت في العام الماضي.