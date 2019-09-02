شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يغلق أعلى مستوى 15100 نقطة بختام تعاملات الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 779.365 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 188.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 27.7 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.39% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.84%، والعرب على 5.77% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.38% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.61%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 128.4 مليون جنيه، 18.4 مليون جنيه، 14.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 103.8 مليون جنيه، 9.4 مليون جنيه، 48.2 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 15110 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 2190 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 18347 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 5608 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 557 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 1477 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.56% ليغلق عند عند مستوى 453 نقطة.

وارتفعت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 79 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.