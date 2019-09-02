افتتاح الدورة الثانية لمعرض "The Big 5 construct Egypt" بمشاركة 240 شركة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت فعاليات الدورة الثانية لمعرض "The Big 5 construct Egypt"، والذى يتم إقامته تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وتشارك فيه 240 شركة من أكثر من 15دولة، لعرض مشروعاتها ومنتجاتها المختلفة بمجال التشييد والبناء.
وأكد مسئولو وزارة الإسكان، أن الدولة المصرية تضخ استثمارات كبيرة جدا فى الفترة الأخيرة فى مختلف مشروعات التنمية العمرانية على مستوى الدولة، وهو ما يعود بالنفع على جميع الشركات العاملة فى الصناعات المختلفة المرتبطة بالمجال، بحيث يزداد الطلب على تلك المنتجات لتنفيذ المشروعات، بجانب توفير مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
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