شكرا لقرائتكم خبر عن المنشآت السياحية تضع مواصفات فنية جديدة لمطاعم الوجبات السريعة و"الفود كورت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، بالتعاون والتنسيق بين الغرفة ووزارة السياحية، والتى أثمرت عن التوصل لوضع استحداث مواصفات جديدة للمطاعم السياحية للوجبات السريعة "الفاست فود"، وللمطاعم " الفود كورت" فى المولات، وذلك فى إطار سعى الوزارة والغرفة إلى مواكبة الإتجاهات العالمية لصناعة المطاعم السياحية، والعمل على تقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات لرجال الأعمال للإستثمار فى هذا المجال.

وقال المصرى، إن اللجنة الفنية المشتركة بين الوزارة والغرفة والمعنية بوضع المواصفات الجديدة، قد أنجزت خلال إجتماعاتها المتتالية، وضع ملامح التطوير والتحديث للمواصفات الخاصة بإنشاء المطاعم السياحية "الفاست فود (Fast Food)، والمطاعم الموسمية سواء كانت زمانية مثل التى يتم أقامتها بالمناطق الساحلية خلال شهور الصيف، أو المكانية مثل التى تقام فى المعارض والمهرجانات والإحتفالات والمناسبات الكبرى.

وأوضح عادل المصرى، أن إجتماعات اللجنة الفنية المشتركة مستمرة ومتواصلة لإنهاء كافة الإشتراطات والمواصفات الجديدة والمستحدثة للمنشآت السياحية ،وخاصة المطاعم الكلاسيكية، أو المتخصصة، أو المطاعم الترفيهية، أو العائمات سواء الثابتة والمتحركة، وتقديم الشكل الجديد والنهائى لهذه المواصفات فى مذكرة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة لإعتمادها وإقرارها.

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وأضاف رئيس غرفة المنشآت السياحية أن هذه اللجنة تتميز بالحرية والمرونة وتعمل على وضع التيسيرات والتسهيلات لعمل المطاعم بما لا يخل بالاشتراطات الخاصة بالدفاع المدنى والمحليات، وتطبيق كافة المعايير الصحية والبيئية والأمنية التى تضمن حقوق المجتمع فى تناول طعام صحى وآمن، وكذلك تواكب خطة الوزارة فى إعادة هيكلة القطاع السياحى، وهو ما كان وراء خروج المواصفات الخاصة بمطاعم الفود كورت ( Food Court ) والتى لم تكن موجودة من قبل .

وتشارك الغرفة فى اللجنة بممثلين عنها تضم كل من ياسر التاجوري، عضو مجلس الإدارة، وأمين صندوق الغرفة، وهاني يان، وشريف صادق، وهشام وهبة، أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد نصار مستشار الغرفة.