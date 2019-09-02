شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم السعودية بختام التعاملات وسط صعود معظم القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.74% رابحا 58.84 نقطة ليغلق عند مستوى 7971.14 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.13% رابحا 4.94 نقطة ليغلق عند مستوى 3767 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 132.7 مليون سهم بقيمة 3.2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 156 شركة، فيما تراجعت 25 شركة.

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وارتفع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.71%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.38%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.74%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.45%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.15%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.12%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.07%.

وجاء سهم "مجموعة السريع" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.94%، ثم أميانتيت بنسبة 8.01%، ثم الحكير بنسبة 6.45%، فيما تصدر سهم "الدريس" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.26% ثم التأمين العربية بنسبة 1.69%، ثم ساكو بنسبة 1.47%.