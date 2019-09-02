شكرا لقرائتكم خبر عن فاروس يبقى على توصياته بزيادة الوزن النسبى على سهم عبور لاند للصناعات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبقى بنك الاستثمار فاروس، على توصياته بزيادة الوزن النسبى على سهم شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، عند قيمة عادلة مقدارها 10 جنيهات للسهم، وذلك بعدما قررت إدارة الشركة إلغاء منتج الجبنة الموتزاريلا بعد تجربته في الربع الثاني 2019، طبقت زيادة أسعار نسبتها 2% أثناء يوليو 2017 (+6% حتى تاريخه).

وتتوقع الإدارة ارتفاع الأحجام بنسبة 3-5% وإجمالي الإيرادات بقيمة 2.8 مليار جنيه في 2019، وارتفاع أحجام المببعات في النصف الثاني 2019 نتيجة تحسن العوامل الموسمية، ولذا توقع فاروس، ارتفاع الهوامش بسبب تحسن الأحجام وزيادة الأسعار.

ويتداول سهم شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، عند 10.4 مرة كمضاعف ربحية لعام 2019، و6.2 مرة كقيمة منشأة إلى الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك.

وأرجع شعاع، تراجع إجمالي إيرادات شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، 612 مليون جنيه، مرتفعًا 6% ربعيًا و9% سنويًا، جاء التحسن الربعي مدعومًا بالأسعار والأحجام، إذ نمت الأحجام بنسبة 4% ربعيًا، بينما انعكس ارتفاع الأسعار في الربع الأول (+4%) على إيرادات الربع الثاني 2019، ويعزو الانخفاض السنوي إلى انخفاض الأحجام (-13.8% سنويًا) وارتفاع تأثير القاعدة الحسابية في الربع الثاني 2018، بلغت الإيرادات 1,188 مليون جنيه في النصف الأول 2019، بارتفاع نسبته 5% سنويًا (+6% سنويًا متوسط سعر بيع، أحجام -2% سنويًا).

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وأضاف أن هامش مجمل الأرباح بلغ عند 20.4%، استقر ربعيًا وانخفض بمقدار 4.5 نقطة مئوية سنويًا، هبط هامش مجمل الأرباح السنوي نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام ( مسحوق الحليب منزوع الدسم +20% سنويًا) مما انعكس على تكلفة البضاعة المباعة/الإيرادات (+4.5 نقطة مئوية) ليصل إلى 79.5%، استُوعب تحسن الإيرادات (+6% ربعيًا) من خلال زيادة تكلفة البضاعة المباعة (+6% ربعيًا)، مما أدى إلى استقرار الأداء.

ووصل هامش الأرباح قبل الضريبة والفائدة والإهلاك والاستهلاك إلى 16.5%، بارتفاع بواقع 4 نقطة مئوية ربعيًا واستقر سنويًا، ارتفعت الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك ربعيًا نتيجة انخفاض المصروفات البيعية والعامة والإدارية/الإيرادات (-4 نقطة مئوية ربعيًا) بدعم من انخفاض المصروفات التسويقية وبيع المركبات القديمة مع ارتفاع تكاليف التشغيل.

وعوض تحسن الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك سنويًا، الذي جاء نتيجة انخفاض المصروفات البيعية والعامة والإدارية/الإيرادات (-5 نقطة مئوية)، بانخفاض هامش مجمل الأرباح السنوي بشكل كبير (4.5 نقطة مئوية) مما أدى إلى استقرار تحسن الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك.

وبلغ هامش صافي الأرباح 12.1% في الربع الثاني 2019، بارتفاع 2.9 نقطة مئوية ربعيًا، ومرتفعًا بفارق 2.5 نقطة مئوية سنويًا، على الرغم من زيادة مصروفات الضرائب (+15% ربعيًا) وصافي المصروفات من الفائدة (+49%)، ارتفعت هامش صافي الأرباح نتيجة أرباح فرق العملة بقيمة 9 مليون جنيه.