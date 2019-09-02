شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع: تراجع أرباح شركات الأدوية بسبب ارتفاع تكلفة المواد الخام واستمرار تثبيت الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بنك الاستثمار شعاع، إن شركات الأدوية التسعة المدرجة بالبورصة المصرية، حققت نمواً في إيراداتها المجمعة بنسبة 7.7% لتصل إلى 8.81 مليار جنيه في 30 يونيو 2019، حيث ساهمت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 38% على أساس سنوي إلى 636 مليون جنيه، بالنصيب الأكبر في النمو المطلق للإيرادات، يليها شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية بنسبة نمو %4 على أساس سنوي لتصل إلى 3.13 مليار جنيه، ومع ذلك، انخفضت الأرباح الصافية للتسعة شركات بنسبة 1.9% إلى 982 مليون جنيه.

وأضاف شعاع، فى تقرير بحثى عن قطاع الأدوية بالبورصة المصرية، أن سبع شركات من أصل تسع شركات مصنعة للأدوية ومدرجة بالبورصة المصرية، شهدت تقلصاً في هامش ُمجمل الربح لديها بنهاية يونيو 2019، إذ تراجع هامش ُمجمل الربح بشكل بأكبر قدر لكٍل من شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية 454 نقطة أساس على أساس سنوي إلى 25%، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية 421 نقطة أساس على أساس سنوي إلى 29%، بينما تعافي هامش ُمجمل الربح بشكل واضح لكل من شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية +931 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 35%، تلاها شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية +218 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 19%، وذلك على الرغم من كونها لا تزال تحقق صافي خسائر.

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وأرجع شعاع، ارتفاع المصروفات التشغيلية، نتيجة زيادة أسعار المواد الخام ومكونات تكلفة البضاعة، فى الوقت نفسه تحديد الحكومة لسقف لأسعار الأدوية، موضحا أن المواد الخام اللازمة لإنتاج أي مستحضر دوائي تنقسم إلى مواد فعالة وغير فعالة، وكلاهما يمثل ما نسبته أكثر من 70% من إجمالي تكلفة البضاعة المباعة في إنتاج أى مستحضر دوائي، وحيث اإنه يتم استيراد المواد الفعالة كلياً من الخارج، فقد ارتفعت تكلفتها على خلفية تراجع قيمة الجنيه المصري في أعقاب عملية التعويم في نوفمبر 2016 بالاضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية.

وعلاوة على ذلك فإن المواد غير الفعالة، بالإضافة إلى مكونات تكلفة البضاعة المباعة الأخرى (مثل: الأجور ومواد التغليف والوقود وغيرها)، تخضع أيضاً لزيادات سنوية، خاصة مع وضع التضخم المرتفع حالياً والذي أثر بالفعل على هذه المكونات، تحت ضغط ارتفاع تكلفة البضاعة المباعة والسقف الذي تحدده الحكومة لأسعار الأدوية، فقد بدأت هوامش مصنعي الأدوية في التقلص بعد تعويم الجنيه المصري.