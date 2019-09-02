شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الملابس الجاهزة: الأسعار بـ"أهلا مدارس" فى متناول الجميع والبنطلون يبدأ من 70 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو حسن رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن معرض "أهلا مدارس" شهد إقبالا كبيرا من الجماهير منذ الساعات الأولى لدخول الجماهير للمعرض وذلك بسبب التخفيضات الكبيرة التى يقدمها العارضون بالمعرض.

وأضاف حسن فى تصريح لليوم السابع أن الخصومات على الملابس المدرسية تخطت الـ30% داخل المعرض، مؤكدا أن الأسعار هذا العام تعتبر جيدة جدا عن الأعوام السابقة، مؤكدا أن السوق به كميات كبيرة من الملابس وكانت المحلات تعانى من حالة ركود كبيرة خلال الفترة الماضية .

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وكشف حسن عن أسعار طقم المدرسة لطفل داخل المعرض، موضحا أن أسعار البطلونات تبدأ من 70 جنيها، فيما تبدأ أسعار القمصان المدرسية من 50 جنيها، بينما الأحذية المدرسية من 120 جنيها .