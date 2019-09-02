شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تعرف على أصناف المانجو وأسباب تراجع أسعارها بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة وينتهى موسم المانجو من داخل الأسواق، وشهد هذا الموسم تواجد كميات كبيرة فى الأسواق مع تراجع أسعارها عن العام الماضى بنسبة تزيد عن الـ50% فى بعض الأصناف.

وتعد مصر من أكبر 6 دول إنتاجا للمانجو، ويتنوع إنتاج مصر بين أصناف محلية وأصناف أخرى تم استحداث زراعتها فى مصر خلال الفترة الأخيرة، وحول أصناف وأسعار المانجو أسباب انخفاض أسعارها فى الأسواق، رصد ”الخليج 365” حركة بيع المانجو داخل سوق العبور:

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