شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تعرف على أصناف المانجو وأسباب تراجع أسعارها بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة وينتهى موسم المانجو من داخل الأسواق، وشهد هذا الموسم تواجد كميات كبيرة فى الأسواق مع تراجع أسعارها عن العام الماضى بنسبة تزيد عن الـ50% فى بعض الأصناف.
وتعد مصر من أكبر 6 دول إنتاجا للمانجو، ويتنوع إنتاج مصر بين أصناف محلية وأصناف أخرى تم استحداث زراعتها فى مصر خلال الفترة الأخيرة، وحول أصناف وأسعار المانجو أسباب انخفاض أسعارها فى الأسواق، رصد ”الخليج 365” حركة بيع المانجو داخل سوق العبور:
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. تعرف على أصناف المانجو وأسباب تراجع أسعارها بسوق العبور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.