شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى المتحد ينتهى من الفحص النافى للجهالة على "بيتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك الأهلي المتحد، فى بيان للبورصة البحرين، عن استكمال إعداد دراسات الفحص النافى للجهالة لبيت التمويل الكويتى "بيتك"، على أن يتم رفعها إلى مجلس الإدارة للنظر والتقييم.

ويأتى ذلك فى إطار دراسات الفحص النافى للجهالة المالية والقانونية التى يجريها كل من بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلى المتحد على الآخر، بسبب عرض الاستحواذ المحتمل من قبل بيتك.

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وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالكويت أعلنت منتصف أغسطس الماضي، عن موافقة لجنة استثمار الأموال بالمؤسسة على صفقة اندماج "بيتك" والبنك البحريني وفقاً للدراسة الفنية المعدة من قبل إدارة المؤسسة وذراعها الاستثمارية.

يُشار إلى أن "التأمينات" الكويتية تستحوذ على 6.19% في "بيتك"، ونحو 18.7% في "أهلي متحد - البحرين"، فيما تستحوذ الهيئة العامة للاستثمار على 24.08% في "بيتك".