تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط 9 قطاعات.
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.29% خاسرا 17.56 نقطة ليغلق عند مستوى 5953.50 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.32% خاسراً 21.05 نقطة ليغلق عند مستوى 6550.92 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.22% خاسراً 10.48 نقطة ليغلق عند مستوى 4779.31 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 93.2 مليون سهم بقيمة 18.7 مليون دينار كويتى عبر 4298 صفقة.
وتراجعت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.71%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.65%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.60%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.47%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.36%، ثم قطاعى الصناعة والمواد الأساسية بنسبة 0.18%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.17%، فقطاع الاتصالات بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع التأمين وحيدا بنسبة 2.02%.
وجاء سهم "شركة وربة كابيتال القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 14.88%، تلاه شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى بنسبة 8.33%، ثم مجموعة الخليج للتأمين بنسبة 5.43%، فيما تصدر سهم "شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.81% ثم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 9.50%، ثم شركة منازل القابضة بنسبة 8.77%.
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