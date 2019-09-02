شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الإمارات دبى يعلن حصوله على موافقات لزيادة نسبة تملك الأجانب إلى 20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بنك الإمارات دبى الوطنى، عن استلامه كافة الموافقات الرقابية والداخلية اللازمة لزيادة نسبة تملك الأجانب من 5% إلى 20%، ووفقا لذلك تم تعديل المادة 7-أ من النظام الأساسى للبنك.

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كما أعلن البنك، فى بيان منفصل لسوق دبى المالى، عن نيته لزيادة نسبة تملك الأجانب إلى 40% مستقبلا، وسيسعى إلى الحصول على الموافقات اللازمة من المساهمين والهيئات الرقابية ذات الصلة فى الوقت المناسب.

وتصدر سهم بنك الإمارات دبى الوطنى، القائمة الخضراء لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وذلك بعدما ارتفع بنسبة 14.58%، كما حقق الأكثر نشاطا حسب القيمة، والتى بلغت 324، مليون درهم.