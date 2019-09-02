شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 4.77% بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والاتصالات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 4.77% رابحا 131.47 نقطة ليغلق عند مستوى 2889.81 نقطة، مدفوعا بصعود جماعى للقطاعات.
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 211.9 مليون سهم محققة ما قيمته 634.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 4438 صفقة لـ34 سهما، وارتفع 20 سهما، وانخفضت 10 أسهم، واستقرت 4 أسهم.
وارتفعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع البنوك بنسبة 8.15%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 6.48%، تلاه قطاع السلع بنسبة 3.11%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.85%، فقطاع العقارات بنسبة 2.17%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.73%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.76%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم بنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 14.85%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 6.48%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5.05%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 3.08%.
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