شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أول جلسة بعد إجازة رأس السنة الهجرية، بنسبة 0.50% رابحا 7.66 نقطة ليصل إلى مستوى 1540.75 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختتم التعاملات 2.8 مليون سهم بقيمة 755 ألف دينار عبر تنفيذ 73 صفقة، وارتفعت 5 أسهم، فيما تراجعت 3 أسهم، واستقرت 4 أسهم.

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وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 37.27% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.85%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.14%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.