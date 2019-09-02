أسعار الحديد اليوم تبدأ من 11 ألف جنيه للطن والأسمنت من 750 جنيها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 2 – 9 – 2019 استقرارا فى الأسعار من المصنع وحتى من تجار التجزئة وذلك حسب الأسعار المقررة فى الأسواق. وأكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن حالة ركود تؤثر على السوق المحلى لمواد البناء، مشيرا إلى أن الأسعار مستقرة داخل الأسواق ولم تتأثر بأى عوامل اقتصادية محيطة . Advertisements وأضاف الزينى فى تصريح لليوم السابع أن أسعار الحديد من المصنع تتراوح بين 11.000 – 11.890 للطن بينما تتراوح الأسعار للمستهلك، بين 11.350 – 11.900 للطن، مشيرا إلى أن أسعار الحديد قد تشهد انخفاضا قبل نهاية العام، وأشار إلى أن متوسط سعر طن الأسمنت من المصنع يبدأ من 750 جنيها، فى حين يصل إلى المستهلك بسعر 850 جنيها للطن.

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