شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكويتية تعلن عن ارتفاع إنتاجها من حقل غاز بشمال سيناء إلى 75 مليون قدم يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، عن آخر تطورات أعمال شركة NSCO Investment Limited إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية للاستثمارات المالية المملوكة لها، والتى تمتلك حق امتياز حقل الغاز بمنطقة شمال سيناء البحرية، وكشفت عن الانتهاء من حفر وإكمال البئر الثانية الواقعة فى منطقة تنمية كاموس، وذلك بعمق 2664 متر، وتم وضعه على خريطة الإنتاج فى 29 أغسطس الماضى، بمعدل إنتاج يومى قدره 20 مليون قدم مكعب، ليصل معدل إنتاج الشركة اليومى 75 مليون قدم مكعب، وهو أعلى معدل إنتاجية منذ الاستحواذ على امتياز شمال سيناء.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، أنه يتم حاليا حفر البئر الثالثة فى إطار خطة تنمية منطقة تنمية كاموس، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال الحفر خلال الربع الرابع من العام الجارى.

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وكانت الشركة القابضة المصرية الكويتية، قد أعلنت فى يوليو الماضى، عن الانتهاء من حفر وإكمال البئر الأولى الواقع بمنطقة شمال سيناء البحرية فى منطقة تنمية كاموس (KS-2)، بعمق 1698 متراً، بتكلفة 15 مليون دولار، مضيفة تم وضع البئر على الإنتاج فى 13 يوليو الجارى بمعدل إنتاج يومى قدره 25 مليون قدم مكعب من الغاز، ليصل إجمالى معدل إنتاج الشركة إلى نحو 40 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعى، وتوقعت أن يحقق إنتاج البئر إيرادات تزيد على 500 مليون جنيه على مدار العامين القادمين.