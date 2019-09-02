شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تراجع أسعار الدواجن لتسجل 16جنيها.. والبيض ينخفض 5 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرت أسعار الدواجن والبيض فى التراجع اليوم الاثنين 2-9-2019 وذلك بحسب الأسعار الرسمية لغرفة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية للقاهرة أن أسعار الدواجن تواصل التراجع حيث سجل الدواجن من المزرعة 16 جنيها للكيلو وذلك على أن تباع فى فى الأسواق بين 19 – 20 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد فى تصريح لليوم السابع أن سعر الدواجن البلدى تراجعت لتصل إلى 22 جنيها من المزرعة وتباع فى الأسواق عند 27 – 28 جنيها للكيلو، وكشف أن أسعار البيض تراجعت 5 جنيهات لتسجل 24 جنيها من المزرعة، موضحا أن السعر فى المحلات التجارية بين 30 جنيها بحد أقصى فى المحلات التجارية.

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وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة إلى أن الأسعار تراجعت بهذه الصورة الكبيرة نتيجة تراجع المبيعات منذ موسم عيد الأضحى، بالإضافة إلى كثرة الإنتاج .