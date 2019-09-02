شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم.. الكندوز يبدأ من 110 جنيهات والبتلو من 120 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الاثنين 2-9-2019 فى أسواق القاهرة الكبرى استقرارا معظم الأصناف وأنواع اللحوم . وقال هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة لليوم السابع إن الأسعار مستقرة فى الأسواق منذ الانتهاء من موسم عيد الأضحى حيث استقرت أسعار اللحوم الكندوز بين 110 وحتى 150 جنيها للكيلو، فيما تراوحت أسعار اللحوم البتلو بين 120 – 160 جنيها، وتراوح سعر كيلو اللحوم الضأن بين 125 – 160 جنيها للكيلو، وتراوحت سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها للكيلو . Advertisements وعلى جانب آخر شهدت منافذ التوزيع المختلفة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 85 - 95 جنيها للكيلو لجميع الأصناف .

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