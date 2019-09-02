شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يتجاوز 15 ألف نقطة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع. Advertisements وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 15086 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 2195 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.01% ليصل إلى مستوى 18337 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 557 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 1476 نقطة.

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