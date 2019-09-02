الذهب يرتفع مع بدء أمريكا والصين جولة جديدة من تبادل الرسوم

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بدعم من الطلب على الملاذات الآمنة، مع بدء كل من الولايات المتحدة والصين فرض رسوم على سلع الأخرى في تصعيد للحرب التجارية المستمرة منذ فترة طويلة مما أجج المخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي.

بدأت واشنطن فرض رسوم نسبتها 15 بالمئة على مجموعة من السلع الصينية أمس الأحد، بما في ذلك الأحذية والساعات الذكية والشاشات التلفزيونية المسطحة، مع بدء بكين في فرض رسوم جديدة على الخام الأمريكي.

وبحلول الساعة 07:42 بتوقيت جرينتش، زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1522.1 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما انخفض إلى أدنى مستوياته في أسبوع عند 1517.11 دولار في الجلسة السابقة.

واستقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1529.50 دولار للأوقية.

وقال دانييل هاينز المحلل لدى إيه.إن.زد "وقائع الحرب التجارية بعد تنفيذ الرسوم الجديدة مطلع الأسبوع أبقت على حالة العزوف عن المخاطرة في الأسواق صباح اليوم".

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ساهم تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وتأجج المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي في ارتفاع الذهب أكثر من 100 دولار في أغسطس آب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 18.31 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 935.45 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1536.55 دولار للأوقية.

وربما تضعف التعاملات في ظل إغلاق أسواق المال الأمريكية اليوم الاثنين بمناسبة عطلة عيد العمال.