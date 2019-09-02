شكرا لقرائتكم خبر عن العمانية للغاز المسال تبدأ إغلاق مصنعها فى صور لإجراء صيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال على حسابها بموقع تويتر اليوم الاثنين، إنها بدأت إغلاق مصنعها في صور لإجراء أعمال صيانة دورية.

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