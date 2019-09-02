شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى السعودية اليوم.. و1 دولار أمريكى بـ3.7487 ريال سعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الاثنين 2-9-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.7487 ريال سعودى . دولار أمريكي (USD) دولار أمريكي (USD) 1 دولار أمريكي = 3.7487 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.2668 دولار أمريكي. يورو (EUR) يورو (EUR) 1 يورو = 4.1169 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.2429 يورو. جنيه استرليني (GBP) جنيه استرليني (GBP) 1 جنيه استرليني = 4.5467 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.2199 جنيه استرليني. Advertisements دولار كندي (CAD) دولار كندي (CAD) 1 دولار كندي = 2.8128 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.3555 دولار كندي. دولار أسترالي (AUD) دولار أسترالي (AUD) 1 دولار أسترالي = 2.5225 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.3964 دولار أسترالي. ين ياباني (JPY)

ين ياباني (JPY) 1 ين ياباني = 0.0353 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 28.3453 ين ياباني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار العملات فى السعودية اليوم.. و1 دولار أمريكى بـ3.7487 ريال سعودى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.