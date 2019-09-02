شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع مع بدء أمريكا والصين جولة جديدة من تبادل الرسوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بدعم من الطلب على الملاذات الآمنة، مع بدء كل من الولايات المتحدة والصين فرض رسوم على سلع الأخرى في تصعيد للحرب التجارية المستمرة منذ فترة طويلة مما أجج المخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وبدأت واشنطن فرض رسوم نسبتها 15% على مجموعة من السلع الصينية أمس الأحد، بما في ذلك الأحذية والساعات الذكية والشاشات التلفزيونية المسطحة، مع بدء بكين في فرض رسوم جديدة على الخام الأمريكى.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1522.1 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما انخفض إلى أدنى مستوياته في أسبوع عند 1517.11 دولار في الجلسة السابقة.

واستقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1529.50 دولار للأوقية.

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وقال دانييل هاينز المحلل لدى إيه.إن.زد "وقائع الحرب التجارية بعد تنفيذ الرسوم الجديدة مطلع الأسبوع أبقت على حالة العزوف عن المخاطرة في الأسواق صباح اليوم".

ساهم تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم وتأجج المخاوف من تباطؤ اقتصادى عالمي فى ارتفاع الذهب أكثر من 100 دولار في أغسطس.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة فى المعاملات الفورية 0.2% إلى 18.31 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.5 % إلى 935.45 دولار للأوقية، فى حين صعد البلاديوم 0.4 % إلى 1536.55 دولار للأوقية.

وربما تضعف التعاملات في ظل إغلاق أسواق المال الأمريكية اليوم الاثنين بمناسبة عطلة عيد العمال.