شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الاثنين 2 – 9 – 2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الذهب فى مصر اليوم الاثنين 2 – 9 – 2019 استقرار ملحوظ حتى الآن، قبل وقت قليل من افتتاح التداول على الذهب، فى سوق الصاغ بمصر، بعد الأجازة الأسبوعية للصاغة.



سعر الذهب فى مصر: سعر الذهب فى مصر: عيار 18 يسجل 603.5 جنيه. عيار 21 يسجل 704 جنيها.

عيار 24 يسجل 804.5 جنيه.

الجنيه الذهب 5632 جنيها.

أوقية الذهب 1525 دولار.

Advertisements

فى سياق متصل، يشهد سوق الذهب فى مصر حالة من الركود خلال الفترة الأخيرة، بسبب الارتفاع الكبير الذى حققه سعر الذهب فى مصر، خلال أغسطس الماضى بسبب الزيادات التى شهدها الذهب عالميا.

ارتفاع الطلب على الذهب عالميا، جاء نتيجة الحرب التجارية بين أمريكا والصين، التى تزيد الطلب على الملاذات الآمنة ومنها الذهب، الأمر الذى تسبب فى ارتفاع أسعار الأوقية لأعلى مستوى فى 6 سنوات.

سعر الذهب اليوم فى مصر، قد يتغير عدة مرات فى حالة وجود تغير فى الأسواق العالمية للذهب، لذلك الخليج 365 حريص على تقديم خدمة فورى تشمل تحديث سعر الذهب أكثر من مرة على مدار اليوم.

البعض يتساءل هل يشهد سعر الذهب فى مصر، اختلاف طفيف من تاجر إلى اخر، بالطبع قد يكون هناك تفاوت طفيف فى الأسعار بين جنيه إلى جنيهين، وكذلك هناك اختلاف جذرى فى سعر مصنعية الذهب.