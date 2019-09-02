شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 14898 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 2173 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 18105 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 553 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 1459 نقطة.
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