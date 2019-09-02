شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يقبع دون 1.10 دولار وسط تزايد المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبع اليورو دون مستوى 1.10 دولار اليوم الاثنين بعد أن فرضت واشنطن وبكين رسوما جمركية إضافية على صادرات بعضهما البعض خلال مطلع الأسبوع، مما يزيد المخاوف حيال آفاق الاقتصاد الأوروبي المتركز على الصادرات.

والأسواق الأمريكية مغلقة بسبب عطلة رسمية اليوم الاثنين، وظل المستثمرون عازفين بينما يترقبون رؤية السياسات التوسعية التي قد يكشف عنها البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الاتحادى (البنك المركزي الأمريكي) هذا الشهر.

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وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 15% على سلع صينية متنوعة يوم الأحد تضمنت الأحذية والساعات الذكية وشاشات التلفزيون المسطحة، بينما فرضت الصين رسوما جمركية جديدة على النفط الخام الأمريكي.

ومقابل الدولار، تراجع اليورو 0.1% إلى 1.0977 دولار بعد نزوله دون 1.10 دولار يوم الجمعة للمرة الأولى منذ مايو 2017.

واستقر مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى حد كبير عند 98.87.