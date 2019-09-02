شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح "الشرقية للدخان"..وتحول "السويس للأسمنت" للخسارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة الشرقية للدخان-ايسترن كومبانى، عن نتائج أعمالها عن العام المالى الماضى بعد مراجعة مراقب الحسابات، وبلغ صافى أرباح الشركة 3.73 مليار مقارنة بمبلغ 4.240 مليار جنيه بنسبة انخفاض 11.96%، فيما ارتفعت مبيعات الشركة، إلى 13.89 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 13.41 مليار جنيه.
كما أعلنت شركة السويس للأسمنت، عن نتائج أعمالها خلال النصف الأول من 2019، وحققت الشركة خسائر بلغت 301.8 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 238.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2018، وبلغت مبيعاتها 3.33 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 3.9 مليار جنيه.
وخلال الربع الثانى من العام، حققت شركة السويس للأسمنت، خسائر بلغت 333 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 77.6 مليون جنيه بالربع المقارن من 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض أرباح "الشرقية للدخان"..وتحول "السويس للأسمنت" للخسارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.