شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح "الشرقية للدخان"..وتحول "السويس للأسمنت" للخسارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة الشرقية للدخان-ايسترن كومبانى، عن نتائج أعمالها عن العام المالى الماضى بعد مراجعة مراقب الحسابات، وبلغ صافى أرباح الشركة 3.73 مليار مقارنة بمبلغ 4.240 مليار جنيه بنسبة انخفاض 11.96%، فيما ارتفعت مبيعات الشركة، إلى 13.89 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 13.41 مليار جنيه.

كما أعلنت شركة السويس للأسمنت، عن نتائج أعمالها خلال النصف الأول من 2019، وحققت الشركة خسائر بلغت 301.8 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 238.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2018، وبلغت مبيعاتها 3.33 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 3.9 مليار جنيه.

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وخلال الربع الثانى من العام، حققت شركة السويس للأسمنت، خسائر بلغت 333 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 77.6 مليون جنيه بالربع المقارن من 2018.