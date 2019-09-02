شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة إعمار مولز (EMAARMALLS) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 02-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد بدون أي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 1.94 درهم، مصحوبا بانطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة 2.03 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.90 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.92 وبين مستوى المقاومة هو 1.97 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد