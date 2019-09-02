شكرا لقرائتكم خبر عن اعمار للتطوير (EMAARDEV) يختبر مستوى الدعم الحالي -تحليل صباحي- 02-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 4.15 درهم امس الاحد، ملامسا بذلك مستوى الدعم الحالي عند 4.10 درهم، وفي ظل استمرار تداول مؤشر ماكد اسفل خط الصفر، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 3.65 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.12 وبين مستوى المقاومة هو 4.18 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد