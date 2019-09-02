شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي المالي (DFM) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 02-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف خلال أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 0.864 درهم، ليغلق بذلك اسفل مستوى الدعم 0.87 درهم، وهو المستوى الذي اشرنا اليه في تقريرنا الأخير، مما يشير الى تجول السهم للاتجاه الهابط على المدى القصير وإمكانية الوصول لمستوى الدعم التالي عند 0.80 درهم كمستوى اول ثم 0.74 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.91 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.84 وبين مستوى المقاومة هو 0.87 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط