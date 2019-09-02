شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف السلام السودان (ALSALAMSUDAN) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 02-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في المحافظة على ارتفاعه خلال الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 1.05 درهم، وهو ادنى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاد قصير الأجل، لذلك نتوقع مزيدا من الانخفاض خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.15 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.01 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.09 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط