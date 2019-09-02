شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف السلام - البحرين (SALAM_BAH) يغلق عند ادنى مستوى خلال الجلسة-تحليل صباحي- 02-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 0.848 درهم، وهو ادنى مستوى خلال الجلسة، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يشير الى ارتفاع التشاؤم لدى المتداولين، لذلك فالانظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 0.83 درهم كمستوى اول ثم 0.77 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.88 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.84 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.86 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط