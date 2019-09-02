شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار العقارية (EMAAR) يغلق عند نفس سعر الفتح -تحليل صباحي- 02-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد عند نفس سعر الفتح، حيث اغلق عند مستوى 5 درهم، والذي يقابل مستوى المقاومة الحالي، كما يلامس السهم خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 4.65 درهم مرة أخرى، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 5.10 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.92 درهم وبين مستوى المقاومة هو 5.04 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط