شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات للاتصالات المتكاملة (DU) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 02-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره خلال جلسة امس، حيث اغلق عند مستوى 5.40 درهم، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 5.50 درهم، وهو ما دفع السهم ليغلق اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands " مما نتوقع معه استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم 5.35 درهم كمستوى اول ثم 5.15 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.52 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.35 درهم وبين مستوى المقاومة هو 5.45 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط