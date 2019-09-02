شكرا لقرائتكم خبر عن ان ديجيتال (AAN) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 02-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في أولى جلسات الأسبوع الحالي، ؛يث انهى الجلسة عند مستوى 0.229 درهم، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، ومصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعد إشارة إيجابية نتوقع معها استمرار القوى الشرائية للوصول لمستوى المقاومة 0.24 درهم كمستوى اول ثم 0.26 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.21 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.22 وبين مستوى المقاومة هو 0.24 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد