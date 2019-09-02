شكرا لقرائتكم خبر عن رأس الخيمة العقارية (RAKPROP) يتراجع مرة أخرى -تحليل صباحي- 02-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى لينهي تداولات امس الاحد عند مستوى 0.436 درهم، وذلك على خلفية ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم والذي يشكل مقاومة، وفي ظل استمرار تدني كميات التداول، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره في محاولة للوصول لمستوى الدعم 0.40 درهم كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0.45 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.43 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.44 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط