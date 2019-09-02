شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة العالمية لزراعة الاسماك (ASMAK) يبدا جني الأرباح -تحليل صباحي- 02-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى في أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 2.91 درهم، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 3.1 درهم، وفي ظل تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 2.50 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3.1 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.72 وبين مستوى المقاومة هو 3 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط