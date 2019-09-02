الان تتابع 3 صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 6.8 مليون ريال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365 شهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية، الأحد، إجراء 3 صفقات خاصة بنحو 6.82 مليون ريال، على نحو 235.5 ألف سهم تمت على 3 شركات مدرجة في السوق الرئيسية. ويوضح الجدول التالي بيان هذه الصفقات وأطرافها:

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