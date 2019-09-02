الموجز

عرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية اليوم، حيث سجل سعر الدولار في مصر اليوم، 2- 9 – 2019، استقرارا أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة بمصر عند متوسط سعر 16.50 جنيه للشراء مقابل 16.60 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية :

الدولار الأمريكي: بيع 16.60 جنيه، وشراء 16.50 جنيه.

اليورو: بيع 18.25 جنيه، وشراء 18.13 جنيه.

الجنيه الإسترليني: بيع 20.18 جنيه، وشراء 20.07 جنيه.

الين اليابانى: بيع 15.62 جنيه، وشراء 15.52 جنيه.

الفرنك السويسري: بيع 116.77 جنيه، وشراء 16.66 جنيه.