الموجز استقرارا نسبيا شهدته أسعار الذهب اليوم في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم ، وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 704 جنيهات. أسعار الذهب اليوم الاثنين 2-9 -2019. بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 بين 805 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب سعرًا 5632 جنيها. Advertisements تراوح عيار 14 ما بين 468 و469 جنيهًا، وعيار 12 نحو 402 جنيه. السعر العالمى للذهب وسجل السعر العالمى للذهب نحو 25022 جنيهًا للأوقية.

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